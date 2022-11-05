新北市議員候選人高乃芸今日在樹林區育林國小舉行競總成立大會，林佳龍夫人廖婉如、立委蘇巧慧、前立委陳昭南等人都到場支持，賴清德副總統也親自錄音支持。廖婉如表示，先前與蘇巧慧到樹林掃街時，許多熱情支持者都紛紛與高乃芸要求合照，高乃芸既有心理諮商專業，又年輕，政治領域需要這樣的年輕人來服務。

廖婉如表示，先前到樹林掃街以為民眾是要與她和蘇巧慧合照，未料民眾紛紛都望向高乃芸，要求合照，高乃芸也相當親切，今年看到近千名支持者相挺，也有不少教育界朋友來支持，可見高乃芸真的很優秀。

蘇巧慧也親自替高乃芸披上競選彩帶，並由廖婉如親授戰旗，活動現場齊聲聲高喊「新北大翻新、心女力一起拚」，展現女力團結的氣勢；同時宣誓將以年輕、專業及認真的精神，為民眾監督市政、替地方爭取建設與服務。

高乃芸表示，她是這次新北市議員候選人中，最年輕的女性候選人，同時擁有國家高考心理師、教師雙證照，希望能有機會改變新北市的教育制度，並強化醫療層面的問題，若未來有機會進入議會，也會積極替家鄉爭取建設、替鄉親們爭取福利，呼籲選民出來投票，給她機會。