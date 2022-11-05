九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中。台北市長候選人電視辯論會今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒，3人激烈辯論引發討論。有網友在網路論壇表示疑惑，「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？」結果大量網友紛紛認為是1994年的台北市長辯論會，當時的候選人陳水扁更被網友封為戰神，引發討論。

網友疑惑「台灣辯論會有史以來最強是哪一場」，多數人認為是1994年台北市長辯論會，陳水扁更被網友封為戰神。（圖／本報資料照）

網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？」的文章表示，「看完台北市長的電視辯論會，每個人都時不時低頭看稿，總覺得有點出戲的感覺」，因此原PO好奇「台灣辯論會有史以來最強是哪一場？不看稿就把對方電爆」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言表示「陳水扁吧」、「戰神扁哥」、「去看看阿扁屌打其他人」、「阿扁戰神，可惜沒有馬帥」、「阿扁，目前很難第二個了」、「阿扁，沒有之一」、「陳水扁戰神無誤」。回顧1994年的台北市長辯論會，參加的候選人為陳水扁、趙少康、黃大洲，距今已經過了28年，許多網友的心中仍然有著當初陳水扁和其他候選人進行交鋒的印象，「不知10年內還能不能再有阿扁等級的戰神」、「阿扁不看稿戰力破表」、「沒人打得贏阿扁」。