台南遠東香格里拉大飯店祭出求職者來面試，就能摸彩抽獎。(曹婷婷攝)

迎接觀光旅遊復甦潮，由勞動部舉辦的全台第1場觀光產業大型徵才，今天在台南市的永華國民運動中心登場，包括大員皇冠假日酒店、王品集團等31家廠商開出1135個職缺，初步媒合率約7成；其中，五星級大飯店為搶人才，更別出心裁祭出求職者面試即可摸彩抽獎，果然提高民眾求職意願。

今日活動邀集12家旅宿飯店業、19家餐飲業者共31家廠商，提供1135個職缺，其中8成職缺都接受沒有經驗的民眾前來求職。此次包括台南安平雅樂軒酒店、大員皇冠假日酒店、台南大飯店、桂田酒店、碳佐麻里、瓦城、米塔集團、爭鮮、斑鳩的窩、摩斯漢堡、漢堡王等多家知名企業都到場徵才。

勞動部雲嘉南分署指出，此次徵才起薪近400個職缺薪水可達30K以上，而來自日本市占率最高的連鎖家庭式餐廳Joyfull台灣珍有福公司，更開出月薪最高56K找儲備店長，每月還有業績獎金5000元至1萬元不等，台南遠東香格里拉大飯店則開出44K，要找咖啡餐廳廚房領班。

台南遠東香格里拉大飯店人資經理田伊仙表示，目前人力缺口約2成左右，為吸引民眾前來投履歷面試，推出面試即可摸彩的好康，獎項包括和菓子、磅蛋糕及品牌沐浴組，吸引不少民眾求職，飯店表示，除透過別出心裁徵才吸引新血加入，也可順便行銷自家產品。

勞動部雲嘉南分署祕書曾秋瑾表示，隨著疫情逐漸解封，為迎接觀光旅遊復甦潮，同時也協助觀光產業補足人力缺口，今天特別舉辦大型徵才活動。她說，不少業者看好未來商機，紛紛加碼搶才，如近年積極發展多品牌策略的王品集團，人力需求暢旺，開出儲備店長、主廚、襄理、廚藝助理等100個職缺；雲雀國際（旗下古拉爵等品牌）也徵求店經理、主廚、內外場等70個正職工作。