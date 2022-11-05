中信兄弟今晚靠著德保拉7局失2分好投，加上陳文杰9局關鍵長打穩住勝果，以5比3擊敗樂天桃猿，搶下系列賽首勝，也打破過去4度在總冠軍戰碰上桃猿首戰吞敗的魔咒。

過去兄弟在2014、15、17、19年4度在總冠軍戰碰上桃猿，總是過不了首戰這一關，接下來的奪冠機會更是0，昨天終於打破「首戰魔咒」，翻開過去中職總冠軍戰歷史，先取得系列賽首勝的球隊接下來有百分之86.2的機率可以奪冠。

總教練林威助表示，首戰推出德保拉就是一定要搶下勝利，「我們王牌都壓出來了，拿下首勝當然是我們的目標，現在第一勝拿到了，但這個系列賽要拿4勝，接下來繼續朝著第2勝目標前進。」

明天兩隊先發投手也在賽後公布，兄弟推出洋投泰樂先發，桃猿則是由曾仁和應戰，力拚扳平戰局，雖然已經搶下系列賽首勝，但仍是要戰戰兢兢，林威助說：「對方打擊還是非常強，要先搶分並堅持到最後，把最後一個出局數拿下來。」