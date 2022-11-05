香港娛樂大亨向華強昔日在賭神系列電影中飾演「龍五」，冷酷帥氣模樣深植人心，她的太太陳嵐（向太）和媳婦郭碧婷都是台灣人，讓他在台灣也擁有不少粉絲；日前陳嵐分享與乾兒子蕭敬騰聚會的畫面，意外曝光向華強罕見上台獻唱模樣，73歲皺紋滿面滄桑到網友差點認不出，驚呼「龍五也會老」。

向華強與太太陳嵐在1994年成立永盛娛樂，短短2年變成中國星集團，在20多年來出品許多人氣電影，也奠定在香港影視圈不凡地位；向太昨（4日）在抖音上傳一段私人聚會影片，她笑說「下雨了，你們猜誰來看我了」，從畫面中發現歌手她的乾兒子蕭敬騰、張淇都是座上賓。

73歲向華強滄桑老態曝光。（圖／摘自向太陳嵐抖音）

蕭敬騰與張淇上台表演後，向華強居然也罕見地到台上獻唱，一旁由蕭敬騰伴奏，「父子」合作無間的樣子，讓向太看了一臉幸福滿溢。不過，已經73歲的向華強臉上都是皺紋，身形也顯得瘦了不少，有一些網友直呼認不出來，不忍感慨「龍五也老了」、「人都會老，龍五都當爺爺了」、「還記得電影裡那冷酷的樣子」。

原來先前在向華強66歲生日宴上，蕭敬騰也受邀出席表演，而向太發現蕭敬騰與兒子向佐長得太像，直接問向華強他可不可以當乾兒子，向華強看了蕭敬騰也點頭，蕭敬騰立刻大眾喊二位乾爸乾媽，3人就多了這層關係；此後向華強和陳嵐來台灣，蕭敬騰會像家人接待他們，蕭敬騰去香港或大陸，也會與向華強和陳嵐見面。