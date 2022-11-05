俄軍近期在烏南港城刻松市（Kherson）動作頻頻，先是取下政府大樓的旗幟，製造撤軍跡象。總統普丁昨晚又要求當地居民盡速撤離，否則將被強行帶走，暗示烏克蘭將進行猛烈反攻。

綜合BBC、《衛報》（The Guardian）報導，普丁接受官媒採訪時表示，我軍可能很快就會撤離該地，烏克蘭正逐步向被佔領的城市推進，稱「那些還住在刻松的平民理當從最危險的區域被撤離，他們不該遭遇那些砲擊、反攻或其他類似的事情…」

刻松市位處黑海與第聶伯河沿岸，戰爭初期就遭俄軍攻下，成為全國唯一失守的首都。截至目前至少7萬人已出城，俄軍方統計，每天超過5千名居民越過第聶伯河。

早前有消息稱，俄軍棄守刻松的檢查站，轉往第聶伯河東岸駐點。俄國在當地扶植的傀儡官員斯特雷穆索夫（Kirill Stremousov）昨晚宣布境內實施24小時戒嚴，稱這是為了讓城市免受恐怖襲擊；同時敦促居民離開，他表示在前線發現一整排烏克蘭軍用車，戰事可能一觸即發。

另據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導指出，俄軍還有一項顯而易見的軍事弱點，普丁昨日簽署一項法令，允許重罪犯入伍，若殺人犯、強暴犯和毒販願意現身戰場，回來將獲得自由。