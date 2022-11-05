快艇今（5）日客場挑戰馬刺，明星小前鋒保羅喬治（Paul George）單場砍下全場最高的32分，幫助快艇在末節成功翻轉戰局，以113比106擊敗馬刺拿下近期的3連勝。擅長利用小動作惹毛對手的馬可斯莫里斯（Marcus Morris），本戰又使出了激怒對手的招數，對著馬刺替補中鋒查克柯林斯（Zach Collins）施展「鎖喉功」，造成雙方激烈推擠事故。

事情發生在首節剩下2分鐘時，馬刺迪歐普（Keita Bates-Diop）切入禁區吸引協防，隨後將球塞給籃下空檔的查克柯林斯，雖然以假動作騙倒馬可斯莫里斯，不過查克柯林斯腳步過於混亂，最終遭到裁判吹判走步違例收場。

但馬可斯莫里斯因為動作過大，甚至有從身後勒住脖子的危險行為，這讓查克柯林斯大為光火，順勢推了對方一把，馬可斯莫里斯也不甘示弱回擊，眼看衝突越演越烈，裁判及其他場上球員也立刻將2人拉開，檢視了慢動作重播之後，各判給馬可斯莫里斯、查克柯林斯1次技術犯規。

Things got heated between Marcus Morris Sr. and Zach Collins during Clippers-Spurs. pic.twitter.com/7N5HcYXkMS — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 5, 2022

過去馬可斯莫里斯曾在季後賽上刻意弄傷獨行俠王牌東契奇（Luka Doncic），放話要找打傷哥哥馬基夫莫里斯（Markieff Morris）的約基奇（Nikola Jokic）單挑，是聯盟當中數一數二的麻煩人物。查克柯林斯去年以3年2200萬美元合約加盟馬刺，但過往在拓荒者因為有著豐富傷病史，長相帥氣的他曾被球迷揶揄：乾脆現在宣布退休去當模特兒！