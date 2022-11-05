「阿中廟口開講」活動5日晚間在台北市松山慈宮祐前廣場舉辦，民進黨台北市長候選人陳時中（中）手持收到小朋友用注音符號寫的「阿中加油」字條，十分窩心。（張鎧乙攝）

在台北市長候選人辯論會結束後，民進黨台北市長候選人陳時中表示，自己已經盡力，若要打分數，應交由觀眾評分，也感謝團隊給予協助，以致他犯錯較少，算得上是好學生。

陳時中說，在辯論會前他相當緊張，因為自己是政務官，不是辯論隊出身，僅能在會中盡量說明政策，並在臨場表現上力求穩定，他要感謝團隊給予協助、教導如何面對各種情況，讓自己失誤較少，應該算是好學生。至於要給自己的表現打幾分？他表示，留給觀眾打分數即可，自己已經盡力。

陳時中表示，他希望辯論會集中在市政議題，若要討論疫情並不排斥，但不要淪為謾罵，很多議題可以公開辯論、討論。在辯論會中拋出棄保問題，是因為希望透過辯論會讓蔣萬安、黃珊珊講明立場，他自己則反對棄保，畢竟選舉是選賢與能，交換政治對台灣民主有傷害。

針對陳時中表現，前副總統、陳時中競選主委陳建仁則大讚，陳時中顯然是有心為台北市民服務的市長候選人，表現得比預期中得更好，只是不解為何高端疫苗成效已經被公布，在野卻持續用政治口水處理，希望大家給予高端疫苗肯定。