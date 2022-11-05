先打下上半季冠軍、再取得全年度第一，直接保送進「台灣大賽」的樂天桃猿首戰雖有林泓育、陳俊秀開轟，但仍以3比5不敵中信兄弟，總教練曾豪駒坦言9局上多掉2分十分可惜，但未換投就是相信選手，結果由教練團承擔。

桃猿首戰推出狂威先發，但他首局就碰上亂流，被敲3支安打、1保送，加上捕手林泓育也發生失誤，讓他單局失掉3分（1責失），最終他用109球投5局，投出6次三振、4保送ㄝ被敲6支安打、失3分承擔敗投。

曾豪駒表示，狂威首局尚未掌握到節奏，跟捕手搭配默契也沒那麼完整，第2局起與林泓育的搭配轉換模式收到不錯效果，把分數凍結，中心打線也有發揮，林泓育在4局下陽春炮先追回1分，本季例行賽未開轟的陳俊秀在7局也跟上腳步，將分差縮小至1分差。

不過9局上桃猿換上陳禹勳卻又多丟2分，也讓林泓育9局下的單場雙響炮成為空響。曾總坦言多掉那2分是關鍵，也十分可惜，他也解釋當下在有危機時並未選擇換上豪勁的原因，「對戰數據陳禹勳是佔上風，但沒換投是結果論，會留他在場上就是相信他，結果就由教練團承擔。」

雖然首戰吞下敗仗，但中心打線復甦讓曾總感到十分欣慰，「我們整季對德保拉攻擊比較沒發揮，但今天4、5棒都有長打火力，這是我們想要看到的，希望明天打線能夠更好，在落後時選手都沒放棄，依然想爭取分數，相信經過這場比賽明天會更好。」