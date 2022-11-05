好不容易上第一志願台大，卻搞到被退學的學生究竟是怎麼回事？台大電機系教授葉丙成5日在教育政策研討會中點名原因，表示這些被退學的學生都有一個共通點，就是過往被家長嚴格禁止使用3C產品，呼籲家長們應該改變觀念。

黃昆輝教授教育基金會今天(5日)舉辦「2022教育政策國際研討會」，會中以新世代數位教育作為主軸，邀請國內位多名學者與會討論，受邀的葉丙成教授表示，家長將3C視為「洪水猛獸」，認為孩子接觸3C就等於打電動，當成負面因素，更將3C當成孩子認真念書的「獎勵」，例如念書一段時間後可以打半小時電動，這樣的觀念反而讓孩子也跟著認定3C等於電玩，無法養成任何工具性思維。

葉丙成說，全球已有28所小學把寫程式列入課程，從小培養孩子技能，過往台灣也曾考慮將此納入國中課程，卻遭保守派反對大罵「嫌台灣學生不夠累？」因此作罷。

葉丙成表示，自己在台大教書多年，觀察校內退學學生，有極大部分都是因為從小被嚴格禁止使用3C，上了大學接觸到電腦後，才發現「新世界」，「臨老入花叢」的結果，導致學生沉迷荒廢課業，而這都是家長的觀念而造成的。

葉丙成呼籲家長們該改變思想，3C的重點在於建立良好的使用習慣，且當作學習工具，而不是認為只是玩樂，也希望教育工作者們可以多多參與討論，協助家長與學生建立正確使用3C的觀念。