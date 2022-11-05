中信兄弟在「台灣大賽」首戰靠著王牌投手德保拉7局失2分好投壓制，以5比3擊敗樂天桃猿，而桃猿球迷為了幫助球隊贏球祭出奇招，在本壘後方擺上林襄人形立牌試圖干擾，不過他賽後笑著說，自己並未注意到。

桃猿球迷賽前就搬來林襄人形立牌，例外還準備20個林襄的大頭照試圖在投球時干擾他，但他表示自己並沒有注意到本壘後方的狀況。他也提到在高張力賽事下投球，自己在投出第一球後壓力消失很多。

今天失的2分都是因為全壘打掉分，在4局、7局被林泓育、陳俊秀敲陽春炮，總教練林威助認為德保拉表現很穩定，那2顆都不是失投球，是對方打者打得更好。

德保拉則表示，兩支全壘打都是被掌握到球種，最重要是有撐到7局，「每一局都告訴自己，想辦法做到最好。」賽後他在記者會走廊與林襄擦肩而過，被捕捉到他笑容滿面，但他說自己本來就非常愛笑，「我總是在為笑，這也是為和大家叫我快樂寶拉。」