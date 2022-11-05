九合一選舉倒數不到一個月，台北市長候選人電視辯論會於今（5）日舉行，民進黨參選人陳時中、無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安正面交鋒。根據《中時新聞網》今日的最新民調顯示，有87.21％的民眾認為蔣萬安的表現最好，8.02％的民眾則認為是黃珊珊，陳時中僅有3.54％的民眾認為是表現最好的，慘淪吊車尾，引發討論。

《中時新聞網》於5日下午16時30分起，針對「台北市長首場電視辯論會，你覺得誰表現最好？」進行網路投票，截至今日晚間10時30分，已有2345人投票。從這份最新民調可以看到，蔣萬安以87.21%奪冠，黃珊珊以8.02%居次，陳時中則僅獲得3.54%，同時也有0.64％的民眾認為「都差不多」，有0.60％的民眾認為「不知道／沒意見」。

根據該份民調結果，蔣萬安在這次台北市長電視辯論會中的表現，遙遙領先台北「三腳督」的其他兩人，高達近9成的民眾認為他在三人之中表現最好。