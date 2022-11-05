以為只是單純的背痛，沒想到最後竟查出癌症骨轉移！醫師江守山分享真實病例，並指出「乳癌、攝護腺癌、肺癌」等賀爾蒙性腫瘤，較容易發生骨轉移，而骨轉移也意味著癌症可能已經進入末期。醫師江坤俊表示，骨轉移好發在承載身體重量的「中軸骨」，在晚上睡覺時會特別覺得疼痛難耐。

腎臟科醫師江守山在節目《健康2.0》中表示，雖然背痛和腎臟科較無關聯，但不少人背痛都會到腎臟科就醫。他曾醫治一名背痛患者，治療許久都沒有好轉的跡象，讓他心裡覺得「毛毛的」，隨即替患者安排血鈣檢查，結果發現數值有異，但患者的副甲狀腺數值卻又正常，敲打患部還有放射痛，經過一連串的檢驗後，才終於確定是乳癌骨轉移。

江守山指出，骨頭是代謝活躍的器官，有一定的血流供應，因此某些癌症或荷爾蒙性的腫瘤，如：乳癌、攝護腺癌、肺癌，特別容易發生骨轉移。

讓人傷腦筋的是，骨轉移很難用類固醇、消炎藥等常見藥物治療，發作時甚至得用嗎啡才能抑制疼痛，若病情發現即時，還能用放射性治療，否則只要有骨轉移的情形，「代表病人進入末期了」，存活率相當有限。

對此，外科醫師江坤俊補充說明，骨轉移通常會出現在「中軸骨」，也就是負責承重的骨頭，特徵是「晚上睡覺時會特別痛」，倘若是罹患「非小細胞肺癌、攝護腺癌、乳癌、多發性骨髓瘤」的患者，更要特別留意。