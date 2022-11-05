2022楊梅米食文化節暨農畜產嘉年華現場席開200桌，全採認桌制，吸引約2000人到場享用美食，氣氛熱鬧。（蔡明亘攝）

桃園市楊梅區農會稻米產銷班第9班農友葉時帖，日前從全台700多名種米好手中脫穎而出，榮獲農委會111年台灣稻米達人冠軍賽好米組全國冠軍。桃市府輔導農會結合在地農畜產與米食文化，今舉辦楊梅米食文化節暨農畜產嘉年華，桃園市長鄭文燦也到場，頒發賀匾給葉時帖，協助冠軍米拍賣，很快就銷售一空，深獲在地民眾喜愛。

2022楊梅米食文化節暨農畜產嘉年華現場席開200桌，全採認桌制，吸引約2000人到場享用美食，氣氛相當熱鬧。鄭文燦指出，楊梅好米名揚全台，稻米產銷班共有3個班，經營規模有65公頃，恭喜葉時帖獲得全國冠軍，這次獲獎的楊梅好米外觀不僅飽滿渾圓、穀粒大晶瑩剔透且產能好，煮成白飯還會散發淡淡芋頭香，深受消費者喜愛。

務農前曾在工廠經商的葉時帖表示，受景氣影響，36歲那年決定參與農糧署的小地主大佃農計畫回鄉種稻，本科非農務專業的他，就像張白紙，過程中儘管遇到困難，也不斷汲取新資訊逐漸累積經驗，也和農會其他農友互相交流。

葉時帖提到，他種植面積有25甲地，近年種稻受氣候變遷影響，要跳脫傳統思維，調整耕種方法，選種高雄147品種米，口感十分Q彈。他也說，首次獲得全國冠軍，先前已入國10大經典好米4次，謙虛表示自己是運氣好，其他對手也很優秀，很幸運這次的米獲得評審肯定。

談及未來目標，葉時帖也說，獲得全國冠軍算是個里程碑，未來目標希望能創立個人品牌自產自銷，讓更多人認識楊梅優質好米。

楊梅農會理事長鄭美英也提到，楊梅農會將持續推廣在地農產，預計將桃園2號仙草當成主力產品，推出仙草雞、仙草冰淇淋與仙草茶等產品，賦予仙草新價值，盼提升農產品的品質與安全，讓農友能得到實質獲利，創造農民、消費者及友善環境三贏局面。