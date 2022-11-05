民進黨新竹市長候選人沈慧虹5日與壯闊台灣聯盟理事長吳怡農合體進行「光榮車隊」掃街，吳怡農說，沈慧虹從30年前就開始從事公共服務，不僅是台灣鐵路史上的第1位女站長，也在北市府、交通部、竹市府擔任不同角色，不只執行政策，更是擬定政策的人，請新竹市民年底選舉一定要支持有能力又有價值的沈慧虹。

吳怡農指出，年底選舉除了要選出縣市長、縣市議員外，還有18歲公民權修憲的公投，但根據壯闊台灣聯盟所做的調查，還有超過4成的民眾不知道這個議題，所以特地來到新竹與沈慧虹，呼籲大家站出來支持年底的18歲公民權，讓這項修憲案過關，建立民主制度的韌性。

沈慧虹表示，這次新竹市的選舉是一場價值與幸福的選擇，吳怡農不僅年輕、對家鄉有熱忱和使命感，更受到新竹年輕朋友的喜愛，許多觀看車掃直播的網友一直在敲碗，希望一定要邀請吳怡農來新竹，她很開心也很榮幸，能滿足大家的願望，邀請吳怡農來合體掃街。

沈慧虹也提到，這次選舉還有18歲公民權修憲的公投，希望更多新竹年輕朋友站出來，選出為家鄉、城市建設的市長，以及監督市政民意代表，也為自己的未來投下寶貴一票，完成台灣民主最重要的一步。

車隊掃街在經過沿途政績時，直播時小編常搭配口播說明各項建設。沈慧虹表示，8年建設遍布各區，無論車掃到哪一區，都會看到過去努力的痕跡，像是剛啟用的米粉寮公園、大湳雅公園和公道三，政績就是最好的政見，未來一定會延續幸福建設。