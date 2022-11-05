台灣登山專家張元植指出，馬納斯盧峰本月1日至2日降下暴雪，曾格爾4日的登頂照片，其地貌特徵竟然3天前其他登山好手登頂時的一模一樣，包括石頭與可樂空罐，直言根本不可能。(圖／張元植分析報告)

登山好手曾格爾風波不斷，先是遭爆偷吃富商，日前創下13小時無氧登頂馬納斯盧峰更遭外媒撰文質疑，儘管曾格爾公布自己的GPS紀錄，卻反而加深謎團，職業登山家「八千張」張元植沉默9天，公布一份長達20頁分析報告，其中可樂空罐更成為鐵證，讓他坦言「我無法相信曾格爾紀錄為真」。

張元植4日深夜在臉書PO出7000字的「曾格爾Manaslu速攀調查報告」，他指出，這篇報告在多位登山好手協力下，花了4天完成，針對曾格爾公布的軌跡分析以及所有爭議的探討。

張元植指出，曾格爾公布的軌跡特徵，完全不符合無氧八千米攀登的運動狀態，眾所周知，海拔越高，人的體能就會不斷衰減，但曾格爾移動速度在進入8000公尺後的「死亡區」，竟然完全沒有變慢，他只能想到，其一是曾格爾前段保留體力，後段爆發；其二則是死亡區的高海拔，對曾格爾身體完全沒有負面影響。

張元植繼續分析，他表示，曾格爾發布的10月4日登頂照片，與3天前其他登山者的登頂影片，不論是路徑規模、雪痕、露出的石頭、可樂空瓶，竟然全都一模一樣，然而10月1日至2日間，馬納斯盧峰頂降下了至少30到40公分以上的大雪，照理來說，下了這樣規模大雪，地貌特徵應該會被完全掩蓋，唯一可能就是山頂有神聖結界，不受風雪侵擾。

張元植表示，曾格爾提供的軌跡點位過少，間隔有著不正常規律，每個點位的間隔時間與前進距離呈現非常不自然的高度相關，上升下降過於穩定，不像自然產生，加上曾格爾宣稱的人證，事後都表明不認識或沒碰過面，基於以上，自己目前不相信曾格爾的無氧13小時速攀的宣稱為真。

張元植語重心長表示，對於圈外人來說，這件事就是個吃瓜看熱鬧的話題，但對於他們將登山視為生命的人來說非常重要，如果曾格爾紀錄為真，他會想知道，對方究竟受過什麼訓練，可以在短短2年從素人變成世界頂尖，如果是假的，對於登山家們就是莫大的侮辱。