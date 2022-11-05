無黨籍台北市長候選人黃珊珊今天參加台北市長候選人辯論會，被台北市議員「呱吉」邱威傑點評「該開除化妝師了」，黃珊珊今晚表示，「我不會開除我的化妝師」。

黃珊珊今晚在臉書發文表示，沒想到辯論會大家竟會對她的妝容進行評論，而不是針對她在辯論中說的內容，「從正面的角度，證明了我們對市政的用心無庸置疑，對細節的了解無可挑惕。」

黃珊珊表示，自己的化妝師是一名年輕女生，在台北辛苦打拼，就像是幾十年前隻身北上求學的自己一樣，化妝師在得知被評論的情況後感到沮喪，自己則要給化妝師加油打氣，「當年的我，很努力的在這座城市找尋自己理想的未來，我當然也希望她也可以。」

「對絕大多數具有獨立思考能力的台北市民而言，候選人頭腦的好壞，跟妝髮比起來，誰比較重要，我相信答案一清二楚。」黃珊珊表示，在這場辯論會中，藍綠候選人猶如躲避球大師，問A答B，從頭到尾只有她是直球對決。

黃珊珊表示，從「中央缺電」到「北市限電」這一題就可以發現，這明明是台北市民面臨最急迫的危機，甚至影響許多產業投資意願，及重大建設的發展，但二位候選人，一個扯綠電，一個甚至離題講到電動公車，充分顯露出他們對能源配置毫無概念，連電從哪來都不懂，如何做好首都市長？