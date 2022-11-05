民進黨新竹市長候選人沈慧虹親子場最終場，5日邀請紙風車劇團演出，沈慧虹還在動物運動大賽表演中「嘎一角」演出，與現場約3千名親子同樂。沈慧虹說，爸媽最在意孩子健康、教育與生活，她與市府團隊推動的新竹市立兒童醫院本周已正式啟用，未來她也會持續提升校園與公園環境，也將推動藝文活動，為市民打造更好的生活。

繼魔法小虹號系列演出歡喜落幕，5日沈慧虹親子活動最終場，由紙風車劇團演出「紙風車的魔法書」，市議員陳建名、劉康彥、鄭美娟、施乃如；議員候選人楊玲宜、林盈徹、劉彥伶均出席同樂。

其中的動物運動大賽表演，由現場觀眾接力傳送動物玩偶，並由沈慧虹擔任裁判「嘎一角」，最後由5號選手台灣黑熊奪冠，氣氛溫馨歡樂。帶小朋友來看表演的劉媽媽說，看過很多次紙風車表演，謝謝團隊舉辦這樣的活動，今天的動物運動大賽特別好玩，孩子都搶著玩偶不放。

沈慧虹表示，爸爸媽媽最在意第一是孩子的健康，她與市府團隊一手推動、從無到有的新竹馬偕兒童醫院，本周已正式營運使用。第二是教育，沈慧虹表示，過去她推動新校園運動，未來還要新增關埔中小學、持續提升校園環境；第三是生活，好的生活讓孩子放電，未來她會繼續推動優質藝文活動。

沈慧虹強調，選舉倒數21天，新竹隊對待這座城市比誰都認真、珍惜，11月26日也請大家一起讓新竹市繼續光榮。