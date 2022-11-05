根據《美麗島電子報》台北市長選戰最新民調，國民黨蔣萬安支持度34.3%、民進黨陳時中27.7%、無黨籍黃珊珊22.4%；「台北市長選舉結果，你最不甘心、最難接受是什麼？」結果有47.3%的人選擇「最討厭的人當選市長」。針對藍綠對決是否對陳時中很不利？媒體人吳子嘉認為「沒有錯」，陳時中仇恨值太高，民進黨一些淺綠、年輕的支持者，把他排擠掉了。吳甚至舉民進黨台中市長候選人蔡其昌為例，稱蔡其昌崩盤到已低於民進黨的基本盤。

有網友5日在《董事長開講》網路直播節目中問到，「台北市回到藍綠對決，有一半的人最不能接受討厭的人當選，所以陳時中在降低不了仇恨值的情況下，藍綠對決是否對陳時中很不利？」吳子嘉回應表示「沒有錯」，陳時中還沒辦法勝選，是因為他的仇恨值太高，民進黨一些淺綠、年輕的支持者，把他排擠掉了。

吳子嘉舉例表示，壞事有兩種︰一種是崩而不跌；一種是完全崩盤。比如台中市長選舉，民進黨候選人蔡其昌就是崩盤，完全沒有機會，蔡其昌崩盤到已低於民進黨的基本盤。

吳子嘉認為，黃珊珊的盤還是很強，票可能會流動，但是沒有棄保的可能性，看起來蔣萬安還是會贏；因此，「新竹換台北」的說法是不通的。投票結果，黃珊珊還是會有她個人的基本盤，這些票足夠她下屆當選立法委員。