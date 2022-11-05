蘇清泉：屏東在地推動關鍵「家庭教育」應全面性落實。(蘇清泉提供)

蘇清泉：屏東在地推動關鍵「家庭教育」應全面性落實。(蘇清泉提供)

延續國民黨屏東縣長候選人蘇清泉承諾屏東青年出頭天，在地就業、創業、向下紮根至學程教育政策外，蘇清泉認為：除了育兒津貼的福利、縣內中小學創新、特色課程的規劃、涵養21世紀國際移動人才之外，強調常被忽視的「家庭教育」應該全面性推廣與落實。

根據109年修訂的家庭教育實施細則，家庭教育的內涵有親職教育、子職教育、性別教育、婚姻教育、倫理教育、多元文化教育、情緒教育等。

蘇清泉表示，一般候選人的教育政策，以「學校教育」居多，且把關乎孩子的福祉等同於福利，並應參考聯合國兒童權利公約認為兒童的「福祉」應列為施政的重點之一。

蘇清泉說，兒童的福祉是指兒童生活品質、能過得幸福，而家庭、學校、社會的優質教養環境是關鍵，其中家庭教育是比較少被關注的。然而父母或主要照顧者就是家庭教育的執行者，他們所建立的家庭環境與孩子的成長與發展息息相關。

家庭環境包括硬體環境、軟體心理環境和教育資源。其中硬體環境和教育資源都可能經由政府或其他管道獲得改善的，但是家庭的心理環境，尤其是教養信念與模式，常常是造成孩子無法適性快樂成長的主因，甚至會導致孩子行為產生問題。

屏東縣因老年人口多，隔代教養家庭也多，蘇清泉到處跑行程，常聽到阿公阿嬤們跟他訴苦說不知道如管教孫子女、很頭痛!尤其是偏鄉地區。蘇清泉承諾要做屏東鄉親父母或主要照顧者的後盾，在後疫情時代，福利補助當然重要，但主要照顧者面臨的教養挑戰不僅多元而且複雜化，家庭教育亟需有創新的思維並且不能被忽視！