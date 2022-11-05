民進黨主席蔡英文今晚出席民進黨台北市長候選人松山區廟口開講時，也暗酸國民黨的蔣萬安表示，她看今天的辯論會上，有人問了陳時中幾百遍問題，還要再問一遍的，這只有兩種情形，一是真的聽不懂，二是不是聽不懂，是不想聽懂，「因為承認聽懂了，他就不能攻擊，選舉就結束了」。

由於蔡英文演講時間快到，工作人員在台下舉牌提醒；蔡英文還意有所指說，「連總統都被舉牌，你看民進黨夠民主了吧」。

此外，她還對陳時中說，「聽到你說不要選總統，我不知道要高興還是不高興，因為我以經選完總統了」，但是她從市民的角度來看，陳時中這個態度就是市民要的台北市長態度，

蔡英文致詞時指出，看了辯論會的摘要後，看完後、看完前，「我還是決定要投票給他」，她沒有改變心意，更加堅定信念，要投票給陳時中。

她說，一個政治人物的心路歷程比政見還重要，因為她也走了這一段路，總統也做了一段時間；有些人說她是半路出家，她也做了十幾年的政治人物，一路走來，也被檢驗過、攻擊過、考驗過，但她也看著陳時中參選過程會用什麼態度面臨所有的攻擊、質疑，雖然陳以前沒有選舉過，但陳時中的表現真的很好。

蔡英文對陳時中說，「三名參選人中，你不是在鏡頭上不是最好看的那個，卻是最順眼、最讓人安心的那一個」，選市長不是選一個來崇拜的，而是可以信任、安心、幫忙民眾做事的。