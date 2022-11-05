兵工廠開季打出驚奇表現，力壓曼市雙雄、切爾西及利物浦等傳統豪門，目前以10勝1平1負、積分31分，排在了英超榜首的位置，但距離第2位的曼城只有2分差距，因此每場比賽對兵工廠來說都是至關重要的，只是英超官方推特在昨（4）日張貼的一則片段，可能會讓兵工廠球迷氣翻：主力門將拉姆斯代爾（Aaron Ramsdale）竟為了一隻鴿子分心而遭對方進球。

本季在英超的12場比賽當中，兵工廠只有面對曼聯及南安普敦無法全取3分，遭本季試圖崛起的曼聯擊敗還算可以接受，但對陣處在降級區邊緣的南安普敦僅以平局收場，就不太應該了。

兵工廠在10月23日客場對決南安普敦，早早在比賽第11分鐘就取得領先，不過卻始終無法追加第2顆進球，直到下半場第65分鐘，南安普敦中場埃爾尤努西（Mohamed Elyounoussi）在禁區前傳出巧妙助攻，阿姆斯壯（Stuart Armstrong）接球後打入球門右側，幫助南安普敦追平比數，最終雙方以1比1握手言和，原本有著大好機會拿下3分積分的兵工廠，最終只帶回1分。

其實阿姆斯壯進球角度並不算太刁鑽，賽後有人批評拉姆斯代爾的站位似乎太靠左側，不過現在可能已經有其他原因了，英超的官方推特近期貼出了南安普敦追平比分的片段，其中拉姆斯代爾在準備擋下對方進球時，曾經2度望向球門左側，當球打進球門後，這段畫面就被切到另一個角度，竟有一隻鴿子在球門前緩緩走過，有兵工廠球迷就懷疑拉姆斯代爾就是遭這隻鴿子分散注意，導致被對手成功破門，「所以我們是因為一隻鴿子而失去奪下3分的機會嗎？」甚至有球迷開玩笑稱，這顆進球的助攻不是給埃爾尤努西，應該要記在這隻鴿子身上。