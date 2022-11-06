現年70歲的俄羅斯總統普丁健康欠佳傳聞不斷，英國「太陽報」（The Sun）披露，外流的情報單位文件似乎證實普丁罹患胰臟癌和早期的巴金森氏症（Parkinson's disease）。

「太陽報」近日報導，英國軍情六處（MI6）前局長迪爾羅（Sir Richard Dearlove）曾說過，普丁（Vladimir Putin）將因健康問題在2023年前下台，且恐被送到療養院。

普丁最近被拍攝到的照片，顯示手背疑似有靜脈注射治療的痕跡。

根據太陽報網路版（The Sun Online）掌握的電子郵件，接近克里姆林宮的俄羅斯情報消息人士似乎證實，普丁被診斷罹患胰臟癌和出現巴金森氏症早期症狀。

他們指出，現在更有傳聞說普丁罹患攝護腺癌。

俄羅斯安全單位人士在電郵中表示：「我可以確認他被診斷出罹患初期的巴金森氏症，病情正在發展中。」

「這項事實會被所有可能的管道否認，並予隱匿。」

電郵中還寫到：「普丁經常服用各種高劑量類固醇和注射止痛藥，以遏止最近被診斷出的胰臟癌擴散。」

（譯者：劉淑琴/核稿：陳彥鈞）1111105