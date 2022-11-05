韓國男團「Super Junior」成員金希澈與李先彬、宋元錫、RalRal近日為主持Disney+戀愛實境秀《粉紅謊言》接受本報專訪，提到8年前曾在《我們結婚了 世界版》搭檔台灣女星郭雪芙，展開假想夫妻生活，這次身分轉換，變成在攝影棚觀察他人談戀愛，金希澈先是暖心向其他3人介紹郭雪芙，接著表示，看了《粉紅謊言》後不忘反省自己，「就覺得我好像可以再更照顧雪芙一些」。

宋元錫（左起）、李先彬、金希澈、Ralral主持《粉紅謊言》反應超真實。（Disney＋提供）

金希澈說，當年與郭雪芙真的留下了很多美好的回憶，難忘2人還一起去了南怡島，也知道對方現在過得很好，「不過我看了《粉紅謊言》後非常肯定的是，我如果當時再多為雪芙做點什麼的話，她應該也會更開心」，尤其看到節目中嘉賓們去了多個漂亮的景點約會，更隔空邀約，「很可惜那個時候韓國有名的旅遊景點還不是很多，我們雪芙來韓國的話，我一定要再帶她去看看這些地方」。

金希澈（右）曾在《我們結婚了 世界版》搭檔郭雪芙，展開假想夫妻生活。（摘自韓網）

4人被問到覺得異性的那個舉動最有魅力時，宋元錫表示，因為自己的性格比較內向，「積極向我靠近、能夠帶領向前的女生似乎更有吸引力」；與李光洙穩交5年多的李先彬則認為是有風度的男生，「不是很刻意，卻能夠無微不至地照顧到身邊的人」；RalRal也稱，自己喜歡言行一致且非常有男子氣概的男生。唯獨金希澈翹起二郎腿搞笑示範，「不是戀愛節目中很多女生都會這樣嗎，為了讓大家看到自己美麗的頸部線條，刻意開始把頭髮綁起來，這種就會吸引到我」。

金希澈翹起二郎腿，示範為露出頸部線條，刻意把頭髮綁起來的女生。（Disney＋提供）

若親自參加節目的話，覺得4人之中誰會是人氣王？除了宋元錫外，其他3人都覺得是自己，當天一身紅格子西裝搭配一頭爆炸玉米鬚頭的金希澈更再度表示，覺得穿成這樣的自己，應該會最引起大家的好奇心，還反問「記者大人你覺得如何呢？對我不會感到很好奇嗎」，但立刻被RalRal反嗆「金希澈雖然會因為是氣氛製造機，剛開始人氣很高，但因為太不懂女人心，之後就會變成吊車尾了」，語畢，金希澈也不好意思地說「我會好好學習的啦」。

金希澈一身紅格子西裝搭配一頭爆炸玉米鬚頭，為《粉紅謊言》造勢。（Disney＋提供）

金希澈站起身來反問記者是否也對他這身裝扮感到很好奇。（Disney＋提供）

被問到是否能夠接受另一半說謊時，李先彬表示「我是個很討厭謊言的人，但會不會選擇原諒，我覺得要看我對他的愛有多深以及是否是可以被原諒的謊言」，宋元錫也覺得要看是不是會傷害到感情的謊言，金希澈則說，一次的話可以原諒，「但二次就有點困難了，我會當場跟她表明『以後別再說謊了』，如果再犯的話，就只好分手了」，RalRal分享自己曾遇過謊報年齡的男生，「得知當下雖然很生氣，但一段時間後就覺得沒什麼了，如果不是有惡意的話，我又很愛這個人，好像真的可以原諒」。

宋元錫（左起）、李先彬、金希澈、Ralral主持《粉紅謊言》熱播中。（Disney＋提供）

訪問尾聲，金希澈也開心向台灣粉絲打招呼，說自己作為「Super Junior」的一員曾多次來到台灣，「除了去旅遊外，也在那邊工作過，台灣真的有很多風景和美食，但已經有段時間沒去了，非常想念台灣粉絲，希望可以早日，即便是私下也好，再去台灣」，還提到台灣幾乎不下雪，聊起台灣滔滔不絕，最後不忘向粉絲介紹《粉紅謊言》，「你們看了《粉色謊言》後會了解到，原來韓國年輕人是這樣談戀愛、這樣對話的啊，還能看到韓國的美，希望台灣朋友們到韓國旅遊的時候，也可以到處逛逛唷」。

《粉紅謊言》每週三在Disney+更新一集。