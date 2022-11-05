台北市長候選人電視辯論會5日登場，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊3人展開辯論。資深媒體人謝寒冰表示，他還是第一次聽到，陳時中居然在辯論會場合回說，「我已經回答很多次，你還要問幾次」，哪有人這樣講話，真的很神奇。

謝寒冰5日在政論節目《新聞大白話》中表示，陳時中從頭到尾幾乎都在念稿子，似乎對自己的政見不熟悉的感覺。陳時中今天的邏輯，是已經不要中間選民了，就直接用嗆的方式，謝還是第一次聽到，有人居然會在辯論會場合回說，「我已經回答很多次，你還要問幾次」，哪有人這樣講話，真的很神奇，匪夷所思。

謝寒冰接著表示，更神奇的是，在問「棄保問題」的時候，聽不懂陳時中要問什麼，因為陳時中先問「棄保問題」會不會發生，相信台北市長柯文哲不會這樣做，但是還是要請黃珊珊回答一下。陳時中到底想問什麼？

謝寒冰認為，陳時中整場最有自信，是他不用看稿、在罵別人的時候，其他時間他都在看稿。不過，陳時中的表現是比預期中的好，在某些地方他還展出一點自信，稍微虧一下其他兩個候選人，至少有60分。