菲律賓遊樂園驚傳意外，一名少年乘坐旋轉鞦韆時被拋飛，撞上一旁鐵欄，送醫搶救後已脫離生命危險。

遊樂園設施意外頻傳，又有誰料想到會經歷生死一瞬間。事發位於菲律賓呂宋島北部邦阿西楠省(Pangasinan)，一名少年乘坐旋轉鞦韆（swing rides）時不慎被拋飛，整個人硬生生撞擊一旁鐵欄，送醫搶救後已脫離生命危險。

綜合外媒報導，13歲少年馬克（Mark Gian Fajardo）當天帶著表弟前往烏達內塔市(Urdaneta)的主題樂園遊玩，他們搭乘一項類似「天女散花」的設施，坐上椅子，啟動時就會像鞦韆般擺盪，同時機器會以高速旋轉，整個人因為離心力呈現平行於地面的狀態，相當刺激。然而，過程中馬克疑似試著大喊要下車，不過現場人群聲吵雜，服務人員並沒有聽到他的呼救，下秒安全帶突然鬆開，馬克當場噴飛命中周圍鐵欄杆，其他遊客被這一幕嚇傻，全場驚慌失措，園方也隨即派人將少年送醫搶救。

據悉撞擊力道之大，醫師評估後表示，馬克的肺臟幾乎碎裂，不得不將一葉切除，目前須持續住院觀察，所幸已脫離險境。對此，園方保證將支付全額醫療費用以示負責。