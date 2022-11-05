國軍召募志願役士兵成效不彰，連國安局召募成效也堪慮。據國安局統計，自2017年至2021年為止，國安局目標共招募300名志願役士兵，但卻僅招獲到86人，招獲率僅28.67％，最後竟還有15人提前離營，立法院預算中心要求檢討。

其中，2021年國安局目標招募60位志願役士兵，最後僅招獲10人，卻歷年新低，但該年就有9人以「不適服現役士兵」身分提前退役，等於實際只招獲1人，招募成效以近趨於零。

國安局為補充基層軍職人力需求，除甄選國防部軍官與士官到局服務，也對外辦理志願役士兵招募，以每年目標60個招募員額數，向社會青年招手。

不過據國安局統計，自2017年至2021年間，每年實際招獲數最多僅22人，總計5年目標招募數300人，實際僅招獲86人，2021年更僅招獲10人，寫下歷史新低。而今年一樣開缺60人，但至8月底止，也僅招獲到9人。

且國安局志願役士兵招募情況不佳，未服滿現役離營人數卻不少，2017年至2021年間僅招獲86人中，就有15人以「不適服現役」提前離營，相當招6人、1人會提前離營；其中2011年招獲10人，當年就有9人以「不適服現役」提前離營。

立法院預算中心認為，國安局招募志願役士兵人數已多年未達目標，但同期間招獲士兵提前離營比例卻偏高，不力人力穩定增補；眾多誓願役士兵提前離營，除浪費部隊訓練資源，也需耗費相當人力處理後續賠償款收繳與追償，應予解決。