台北市長選舉電視辯論會5日下午2點至4點登場，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊3位候選人展開正面對決。根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的台北市長最新預測當選率，蔣萬安仍以38.4％領先陳時中的33.8％、黃珊珊27.8％。相較於10月6日的預測當選率，如今出現變化，蔣、陳兩人又拉開了差距。

根據「2022選戰溫度計」最新預測當選率，截至5日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜56.9％、民進黨林佳龍43.1％；台北市︰國民黨蔣萬安38.4％、民進黨陳時中33.8％、無黨籍黃珊珊27.8％；桃園市︰國民黨張善政41.4％、民進黨鄭運鵬36.2％、無黨籍鄭寶清11.2％、民眾黨賴香伶11.2％；台中市︰國民黨盧秀燕57.9％、民進黨蔡其昌42.1％；台南市︰民進黨黃偉哲52.1％、國民黨謝龍介32.3％、無黨籍許忠信8.2％、無黨籍林義豐7.4％；高雄市︰民進黨陳其邁62.4％、國民黨柯志恩37.6％。

其中，台北市長最新預測當選率，蔣萬安以38.4％領先陳時中的33.8％、相較於10月6日的預測當選率，當時蔣萬安以38.4％領先陳時中的35.5％，如今選情出現了變化，兩人又拉開了差距。