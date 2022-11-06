旺福獲最佳樂團大獎。（羅永銘攝）

OZI（左）與黃宣攜手演出。（粘耿豪攝）

第13屆金音創作獎頒獎典禮今晚（5日）登場，共頒發23個獎項，熊仔、Karencici、明馬丁、「13月終了」樂團各獲2獎並列大贏家，「最佳專輯獎」則由李權哲勇奪。此外，出席歌手最受矚目的，莫過於去年遭錯頒「最佳創作歌手獎」的OZI，最後得獎者是黃宣（YELLOW）；OZI今年入圍「最佳嘻哈歌曲獎」，事前受訪問他擔心舊事重演？OZI笑喊若公布得獎者是自己，一定會要求重複確認，可惜最後沒有拿下該獎項。

本屆邀請超過25組海內外音樂人齊聚，OZI與黃宣延續去年話題，本屆一起頒「最佳新人獎」還攜手演出，黃宣今晚不僅入圍、頒獎還要表演，但他仍抽出時間，於典禮開始前裝扮成棒球投手受訪，並自備捕手一起亮相，維妙維肖模樣逗笑現場媒體及一同受訪的OZI，黃宣一臉正經說：「希望每個選手來到這個殿堂都能發揮最有信心的姿態，畢竟身為一個運動員，我們沒辦法左右比賽結果，但我們能控制手上每顆球。」

典禮共安排5段表演貫穿，包括DJ RayRay與金音饒舌新人wannasleep攜手打造電音嘻哈派對揭幕，緊接著入圍5項大獎的旺福及Skaraoke大樂隊，帶領15位小朋友溫馨共演，而身負頒獎及表演重任的OZI及黃宣則攜手飆唱搖滾電子瘋狂秀，第4段承續往年慣例，「最佳現場演出獎」得獎者蘇珮卿登台LIVE熱唱，最後再由曾演唱人氣動漫《咒術迴戰》片尾曲日本樂團ALI，與Karencici壓軸共演。

今年不少入圍者兼具頒獎者或表演者等多重身分，一口氣入圍5項大獎的旺福身兼表演嘉賓，主唱小民和貝斯手老婆推機帶一對兒女上台表演，小民開心透露：「有被小孩子要求，如果他們上台演出完，要招待他們吃冰。」此外，重視音樂傳承的金音獎，今年特別邀請趙傳，頒發「最佳貢獻獎」獻已故老友謝明通（阿通伯），出道33年趙傳以感人口吻道出與阿通伯認識淵源，回想當年受他照顧而開啟自己的音樂路，趙傳寄望說：「他已經去到另一個世界繼續音樂旅程。」為典禮增添溫馨氣氛。