自從美國眾議院議長裴洛西8月訪台後，兩岸緊張情勢升溫，有網友擔心台海戰爭一觸即發，直呼想搬家，「如果躲去花蓮有搞頭嗎？花蓮房價會不會漲啊？」貼文一出引起網友熱議。

該名網友在PTT上發文表示，中共總書記習近平在20大上重申不會放棄以武力統一台灣，衝擊近期港股和台股崩跌，讓他擔憂不已，怕真的有可能發生台海戰爭，並透露想搬家躲去花蓮。

其他網友紛紛表示，「花蓮市區房價其實不便宜」、「花蓮市區房價比雲林苗栗彰化還高」、「連光復玉里價格都可以飛了，市區你覺得呢」、「花蓮現在漲到翻，你還停留在哪個年代啊」、「花蓮房價早就被炒高很久了」。另有網友PO出花蓮市區預售屋的價格，每坪單價幾乎都要33萬起跳。

好房網報導，花蓮過去10年因生活環境、交通建設及觀光利多，帶動房市發展蓬勃，目前有不少新推案突破3字頭，中古屋行情則落在每坪約18萬元左右。當地房仲業者指出，花蓮房市交易熱區包括吉安鄉、花蓮市的美崙區域等，這幾區推案量也較多，不過目前市場有些供過於求，房價有下修趨勢。