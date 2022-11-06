台灣人愛買保險在全球排行榜上有名，根據保發中心最新統計，國人平均壽險保費支出為新台幣12.7萬元，其中人壽、年金保險投保率為264％，顯示每人至少有2張以上保單，除了常見的儲蓄險、增額還本險外，值得注意的是，醫療險保單更是其中最受青睞、銷售率最高的保險商品。

只是，怎樣買醫療險，才能不當冤大頭？尤其是小資族保費預算有限，更要懂得精打細算，小花平台保險顧問建議，買保險先求有再求好，在投保時掌握3個原則做思考：保額夠不夠、有沒有得賠及保單好不好；以近來深受民眾青睞的實支實付型醫療險為例，低保費且保險範圍較大，不失為轉嫁突發風險的好工具。

以下小花平台保險顧問特別指出，在選擇實支實付型醫療險時，需要留意3個投保重點：

重點1、一定要有「保證續保」，否則你的保險可能會中斷喔！

根據內政部公布去（110）年簡易生命表顯示，國人平均壽命為80.86歲，其中男性為77.67歲、女性為84.25歲。目前市面上各家保險公司推出的實支實付型醫療險多屬定期型附約，愈年輕購買定期險有其一定的優勢：保費便宜、保障也高，但是從字面上看，所謂的定期險是指限期繳費、保障也限額的險種？當然不是！只要投保的定期險保單條款上有註明「保證續保」，而保戶也願意繳費的情況下，則保險公司必須繼續提供保障。

重點2、別以為診斷書上有寫手術，就一定會理賠手術費喔！

隨著醫療科技日益進步，有愈來愈多傳統認知的手術都改以門診手術治療，最常見的像是白內障微創手術即可在門診完成；換句話說，並非所有的手術都需要住院，也不是所有的實支實付型醫療險都會將門診手術列為保障範圍，建議一定要挑選有理賠門診手術的實支實付型醫療險，以免除「既然沒有住院的『事實』，實支實付型醫療險就不會理賠」的疑慮。