面板、記憶體等景氣循環電子股，經過大半年的庫存調整，報價跌幅似乎有趨緩的跡象。景氣已經逐漸回春？還是短期反彈？專家深入解析現時投資策略。

新冠疫情逐漸走到各國大解封的階段，全球電子產業的「長新冠」症狀卻仍然嚴峻。半年多來，過多的庫存持續導致電子產品訂單紛紛削減，尤其是屬於景氣循環股的產業，影響更加嚴重，從面板到記憶體，報價在短短一年左右，如雪崩式下跌，如今不少產品報價已經低於2020年第一季的疫情前夕。

雖然各方對於景氣的預測，普遍認為還未到低點，庫存調整也在明年第一季末至第二季才會結束，但兆豐投顧研究部協理黃國偉表示，股價通常會領先基本面表現一季，也就是說，第四季已經可以慢慢布局跌深的景氣循環股。

從最早開始進行庫存調整的面板、記憶體來看，價格的跌勢似乎有慢慢減緩的跡象；同時，這兩項產業也在近期各有利多消息，刺激股價在短期內領先反彈。

面板》減產策略奏效等待需求提升

戰爭、疫情和通膨，造成消費電子產品需求驟降，這對面板業的影響有多大？從友達（2409）公布的財報就可看出，第三季單季稅後純益虧損超過百億元，是近10年來單季新高。

友達董事長彭双浪在近期的法說會中表示，這一波景氣循環低潮是過去十年以來最嚴重的一次，以往不景氣的主因在於（中國）廠商大幅擴產，導致價格滑落、供過於求，但這次是需求面發生斷崖式的衰退，需要較長的時間調整。

曾任面板產業研究員的第一金投顧董事長陳奕光，很認同彭双浪對產業前景的看法，不過他回歸投資面，認為這一波面板業雖受需求面衝擊，但供給面的調整卻比以往好，尤其自第三季起，因電視面板報價創新低時，各家面板廠不再如以往擴產殺價競爭，轉為減產管控庫存，對於穩定供給面很有幫助。

另外，根據集邦科技（TrendForce）近期的報價，電視面板價格在歷經連續五季的下跌後，10月終於出現止跌跡象；而NB與MNT（顯示器）面板報價跌幅也趨緩，陳奕光預期，有機會在明年第一季止跌。而電視面板報價止跌，加上11月即將開踢的世界盃足球賽，有望帶動電視面板一小波買氣，應該是短線面板股價相對強勢的原因。

從長線來看，全球三大面板生產國中，韓國已淡出LCD（液晶顯示器）領域，而中國官方也已不再補助LCD廠，依據中國的產業發展經驗，官方不補助則廠商不增產，所以未來中國擴產的因素可望減輕不少。而台廠對於提升產能也更謹慎，並積極切入其他領域，例如友達在法說會中就表示，第三季車用面板占整體營收已達到十七％，來自太陽能等能源事業的比重也接近一成，預期未來兩年將有更明顯的成績。