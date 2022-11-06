當全球金融市場動盪、股債雙殺，打亂退休規畫，到底還能投資什麼才能有效「避險」，讓退休成真呢？

目前最明確，甚至可能是唯一有效的避險投資，就是美元，要規畫退休，一定要有它；任何投資的投報率勝過美元，才有避險效果。

凱基投顧協理劉建志表示，首先，美國領先升息，未來即使停止升息，與其他國家的利差只是拉近一些，美元仍偏強；其次，美國經濟表現仍相對其他國家好，也支撐美元匯價。

但美元強，就不利於其他看似保值抗跌的投資，例如黃金。

「美元好，金價就不好。」劉建志說，黃金是大家在股債之外常見的投資選擇，但現在美元強，各國強力升息下，通膨終將趨緩，使實質利率提高，都不利金價表現。

從退休配置來看，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪說，黃金以美元計價，現在美元不但強，而且還能生利息，「囤黃金不如存美元。」

不過，如果通膨明年繼續高升，全球經濟成長又陷入衰退，或者俄烏戰爭、台海危機等地緣衝突加劇，黃金便可做為避險投資，但占比不宜高，富蘭克林投顧副總經理羅尤美指出，黃金最多只能占退休資產配置的5％。

至於國人最愛的房地產，劉建志表示，房地產是相對風險小、較保值的投資產品，但個別區域差異大，又不是隨時可買可賣，不容易快速變現。而且，過去2年多，因資金寬鬆，不少區域房地產大漲數成以上，除非有好標的，否則現在進場獲利空間有限，須靜待好時機。

至於去年以來最夯的NFT（非同質化代幣），如無聊猿的數位圖像等，以及藝術品等另類投資，劉家豪說，另類資產沒有公定市場價格，須經多次市場檢驗，常常風險更高，行情不好時投資更要謹慎。或許，用閒錢投資NFT，未嘗不可，但不適宜當作退休的避險配置。