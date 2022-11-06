新北市長侯友宜4日南下高雄替國民黨高雄市長候選人柯志恩輔選，除了到天天新黃昏市場拜票，也跟隨車隊前往三民、左楠地區掃街。國民黨發言人李明璇當天深夜也在臉書寫下現場情況，「侯柯合體 掀起市場民眾超大熱情！真的把市場擠得水洩不通，我的小白鞋回家後都變灰色的了」。

李明璇指出，侯市長特別南下陪同柯志恩掃街，大家都說三民區是高雄最關鍵的一區，三民贏了，高雄就勝利了，也有人這樣評語：三民區非常非常綠，「但我真的很意外，99%的市場攤販都非常熱情的回應！」

依照過往的掃街經驗，李明璇透露，就算對方立場不同，你跟他熱情地揮揮手懇託，多少會有點點頭、表示「我收到你的好意了」的回應，而4日強烈感受到沒有人是尷尬不失禮貌的微笑，那是打從心裡想給你加油、鼓勵、那是看見希望的眼神。

李明璇指出，「高雄早就起風了」，希望高雄朋友可以更勇敢、不要沈默！執政黨眼中根本沒有人民，那些政客的心裡只有利益和權利。