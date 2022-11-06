年底新竹市長選戰陷入藍、綠、白三方混戰，國民黨候選人林耕仁近期更與民進黨候選人沈慧虹，接連猛攻民眾黨候選人高虹安，引發爭議。一份最新民調顯示，高的支持度雖維持在39.2至39.3％間仍是第一名，但沈卻從35.6％增加至36.1％，至於林則從25.1％降至24.8％，可見沈為這波攻擊的獲利者。此結果讓大批網友嘩然，有人更直言「選舉結束！」認為民進黨將坐收漁翁之利。

根據《TPOC台灣議題研究中心》選舉預測數據，高虹安被爆出疑似詐領助理費的爭議後，支持度仍維持在39.2至39.3％，仍是第一名；沈慧虹的支持度則從35.6％增加至36.1％；林耕仁支持度反而從25.1％微降至24.8％，並沒有出現起色。

《TPOC台灣議題研究中心》透過QuickseeK快析輿情資料庫分析發現，林耕仁舉行記者會公布高虹安有詐領助理費的嫌疑後，高虹安的網路聲量從10月31日開始連續4天上漲，11月4日創下近期聲量高峰，單日聲量44586則。藍營側翼對於「正藍軍」林砲打高的反應冷淡，調查期間只有不到8篇相關文章，平均一則貼文的互動數，僅有151次，可見林打高，恐怕只是助長綠營的氣勢，藍營支持者的認同度並不高。

此消息引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「選舉結束！沈慧虹直接當選了」、「藍營再這樣下去，沈慧虹可提前宣布當選了」、「林耕仁真的已沒有希望，不必再硬撐，支持林耕仁的新竹市鄉親支持高虹安，才能下架民進黨」、「不管什麼黨，只要能拉下民進黨，就是好黨」、「高虹安曾在立院把蘇光頭電到語塞，她才是打綠戰神」、「邊緣仁到底是在打什麼？莫非他也很跟某柯一樣很怕高虹安當選？」「高虹安最新消息昨天去夜市買了一條內褲，上了三次廁所，買了一個晚餐，加了一次油，還有沒有其他消息？」