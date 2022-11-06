亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）日前被拉丁裔前管家韋達（Mercedes Wedaa）提告並索賠，理由是工時過長，有時一天需要工作14小時；有時要爬出窗戶上廁所，無法隨時如廁而患上尿道炎；並且遭受種族歧視。

綜合美媒報導，據美國西雅圖州法院的訴狀，2019年9月到去（2021）年底，韋達擔任貝佐斯主要管家，底下還管理5到6位服務人員，她說在貝索斯家受到歧視，而且當她抱怨休息時間不夠和沒有員工用餐區，就會遭到報復。

韋達在訴訟中聲稱，當貝索斯一家在家時，服務人員不被允許進入他們家，除非要做清潔工作。而為了不影響貝索斯家人，服務人員只能從洗衣房窗戶爬到外面，穿過機房再下樓去上洗手間。

起訴書還提到，因為沒有可隨時使用的洗手間，一天中大部分時間都沒辦法很方便上廁所，導致他們經常患上尿道炎。

訴訟說，有時，韋達一天的工作時間長達14小時，卻從未被告知有權中途休息。她還說，家中沒有專門讓服務人員休息的房間，他們有時不得不在洗衣房裡吃飯。

此外，韋達指控自己和其他拉丁裔員工受到了種族歧視，貝佐斯的一位家庭經理，對待他們與對待白人員工態度截然不同，拉丁裔員工經常遭受這位經理的言語辱罵。

貝索斯的律師指出，種種種說法是荒謬的，並說韋達之所以提起訴訟，是因為她提出900萬美元的賠償要求被拒絕。

韋達的律師則表示，美國聯邦及各州的勞動和就業法律規定，勞動者必須能在一個沒有歧視、安全、衛生和健康的工作場所工作，本案中被告違反了這些法律。韋達要求貝佐斯補償應有的工資與福利。