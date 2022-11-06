上班超時理所當然要有加班費，但老闆拒絕支付加班費時，員工後續爭取也必須透過合理的管道。一名國外女子因為上班超時沒有加班費，向雇主反應後遭拒，便決定以壓力過大為由，請假去度假，然此舉卻引來網友評價兩極。

英國《鏡報》報導，這名女員工在論壇Mumsnet發文表示，由於公司專案截止日快到了，老闆要求下班後熬夜或周末進公司繼續趕進度，光上個月就加班超過40個小時，但當她拿到薪資後，竟沒有拿到任何加班費。

事後女員工向老闆反應，對方竟然說只是讓她留下來幫忙，實際並沒有要支付加班費的打算。她有想過要與老闆抗爭，但又怕被其他主管為難，因此作罷。

最後，她決定以壓力太大為由，向公司請假去度假。女員工說，她其實長期都有壓力太大、過度疲勞的問題，因此便找醫生開診斷書，並向公司表明計畫請6周的病假去度假。豈料，老闆質疑她是出於報復心態，且要給她一個書面警告。

底下網友看了後評價兩極，不少網友認為老闆鑽漏洞不給加班費是一回事，但她很明顯就是假裝有工作壓力來報復，也有人對醫生幫她開6周假的診斷證明感到驚訝，因為大多只有2到3周。不過另有一派網友認為她沒有做錯任何事，確實有醫生證明，休假合情合理，但沒必要告訴主管是要去度假。