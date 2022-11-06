台北市長候選人電視辯論會5日舉行，民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊、國民黨蔣萬安正面交鋒。蔣萬安回答抗中保台相關議題時火力全開，並加強語氣強調，堅守中華民國主權就是他的DNA，資深媒體人羅旺哲認為，整場辯論會的「決勝點」就在這個瞬間。

台北市長辯論會於媒體提問階段時，三立主持人呂惠敏指出，中共20大之後對台政策轉趨強硬，強調絕不承諾放棄武力，她詢問三位候選人是否有具體作法、策略，面對軍事恫嚇，如何維護台灣現行的民主自由，如何捍衛首都安全，強化首都民防策略？當選後會續辦雙城論壇嗎？

對此，蔣萬安表示，他的立場非常清楚，恪遵中華民國憲法，堅守中華民國主權，捍衛台灣的民主、自由、法治、人權價值，這就是他的DNA。蔣萬安數度搭配振臂手勢強調，若當選台北市長，他會繼續站在中華民國首都對等尊嚴的立場，一切以台灣人民權益為優先，繼續擴大國際交流，讓世界透過台北看到台灣，讓每一位台北市民感到驕傲、感到光榮。

對此，羅旺哲在臉書指出，他覺得整場辯論會的決勝點不在防疫、大巨蛋這些議題，而是在蔣萬安回應呂惠敏提問「抗中題」的瞬間。羅旺哲表示，「抗中題」是國民黨的死穴，這件事蔣萬安當然也知道，所以當呂惠敏提問時，若以過去經驗，陳時中陣營可能以為撿到槍，「但蔣萬安早已架好大砲，反擊這議題」。

羅旺哲說蔣萬安「立場堅定、氣勢夠強、表情自信」，當下的表現一掃過去國民黨，不斷被外界認為兩岸立場猶疑的觀感，也打破蔣萬安以往比較文質形象，而辯論會氣勢，就在這邊出現轉折。