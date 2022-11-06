台北市長選舉唯一一場電視辯論會昨(5日)落幕，國民黨發言人黃子哲認為，辯論會整體表現，國民黨候選人蔣萬安「穩健發揮、攻守俱佳」，民進黨候選人陳時中是「看稿沉悶、坐困疫情」，無黨籍市長候選人黃珊珊則「有氣無力、市政死穴」。

黃子哲說，辯論前外界與綠營可能質疑蔣萬安在辯論反應上可能不足，就像之前在立法院遭行政院長蘇貞昌強勢反質詢而屈居下風，但蔣昨天整體表現與反應都相當穩健，發揮應有水準，不僅沒有失分，甚至還加不少分。

黃子哲認為，蔣萬安原本市長選舉民調就持續穩定領先，這場辯論會穩健過關後，可望再消弭一些可能變數，目前選情領先的態勢可望更為穩定。

而有熟悉台北市長選情的藍營人士更直言，經過這場辯論會後，除非再有什麼特別爆料，否則台北市長選戰已大勢底定。

談到整場辯論會攻防，黃子哲表示，由三立提問的抗中保台議題，應該是綠營定位的「蔣萬安失分題」，但蔣以攻代守，反批共軍導彈飛越台灣上空、大陸無人機飛到金門丟榨菜跟滷蛋，民進黨政府保台的弱點與缺陷，連反擊都要慢半拍。

黃子哲說，蔣萬安加碼直戳陳時中，表示當特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）提出「台灣可當特別行政區」的一國兩制說，陳竟回答「可以討論看看」，蔣的打點都蠻強而有力的，最後不僅沒失分，陳也沒有因抗中保台題加分。

此外，黃子哲認為，蔣萬安詢問陳時中任衛福部長時，否決台北市議會放寬育兒津貼補助的做法，是「跟台北市民有仇」，也達到突襲效果。黃揶揄，陳否決時可能沒想到要選台北市長，現在面對這題質疑，不論再怎麼辯，都很難自圓其說。

至於黃珊珊，黃子哲直言，台北市在現任市長柯文哲主政下少子化問題加劇，黃在交互詰問第一題竟就提問對手對台北市少子化問題有何對策，根本是把自己的弱點主動攤開，自曝其短，做球給對手殺，策略考量讓人驚訝。

國民黨黨務人士認為，這場辯論會看得出蔣萬安確實充分準備，也發揮應有水準，但最後呈現讓外界驚豔效果，不是因蔣太強，而是因對手太弱，黃珊珊沒展現自詡的亮麗表現，陳時中也沒打出反映歲月經驗的多元攻擊火力，落差就出來了。