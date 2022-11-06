TRASH樂團繼2022年金曲獎入圍最佳樂團獎，今年再以專輯《Holy Trip!》入圍金音獎最佳搖滾專輯獎，他們5日帥氣出席金音獎頒獎典禮，受訪提及接下來將開啟「休假模式」，笑說暫時單飛的感覺很自在，也透露將回歸累積創作階段，11月會帶來「禮物」送大家，明年也將展開海外巡演。

他們首度入圍金音獎專輯類獎項，主唱阿夜興奮表示：「這是TRASH 專輯第一次『專輯』入圍金音獎，感到非常驚訝與不真實！」言頤原也提到典禮上最期待的就是能與音樂圈好友們聚在一起敘舊，而博文及魁剛則深感到榮幸，謝謝評審肯定。

他們7月結束北流演唱會後即開啟「休假模式」，近來各自進行先前沒時間完成的計畫，包括魁剛持續創作「分身」葵剛的歌；頤原也在這陣子挑戰了新的舞台劇演出，更在台北時裝週擔任時裝模特兒走秀，博文表示：「這陣子我在『找自己』，成為更好的人。」阿夜則分享自己分身Marz23正在籌備新專輯，透露：「TRASH的新作品正在累積創作階段。」