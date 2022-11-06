北宜公路坪林段土石坍方 雙向無法通行 05:532022/11/06 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北宜公路坪林段土石坍方 雙向無法通行。(示意圖 非本新聞事故/達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北宜公路坪林區段42.2公里處今天晚間11時10分發生土石坍方，目前雙向無法通車，新北市警方目前在38公里處實施交通管制，並通報交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段處置。（編輯：施施）1111105 台東規模5.0地震「土石坍方、地板驚現大裂縫」居民嚇到不敢睡 濱海公路兩顆大石砸落 現場單線雙向通行 梨泰院釀154死 前美女主播憶跨年人潮「擠到無法呼吸」狂哭 #北宜公路 #土石坍方 #雙向 #無法 #公里處 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 善化段停駛怪陸橋水泥崩落 黃偉哲不滿 04:102022/10/31 地方新聞 立榮末班機故障 70乘客受困金門大罵不負責任 08:452022/11/03 生活 走山2周前才說無疑慮 立委質疑年花4.7億效益 13:302022/11/02 生活 新北行銷茶鄉 邀友邦婦女採茶啖美食 04:102022/11/03 地方新聞 高速公路走山！國1汐止交流道坍方 南下只剩1車道 12:212022/11/01 生活 無法履約不追償 高端合約挨轟喪權辱國 04:102022/11/03 政治要聞 大水湧入緊急切離高壓電 蘇花改中仁隧道暫無照明 12:232022/11/01 生活 國1汐止交流道邊坡滑落 主線五堵到汐止開放通行 16:322022/11/01 生活 雄中學生自訪創作 紅樓策展白色記憶 18:312022/10/29 生活 新北邀中南美洲友邦婦女 體驗茶鄉之美 15:152022/11/02 生活 《國際政治》朝鮮槓上日本 1年2次射彈飛越日 09:282022/11/03 財經 水泥砸毀電線 台鐵隆田至新市停駛21小時將釐清責任歸屬 12:082022/10/30 生活 教宗搭機赴巴林訪問 膝蓋疼痛無法在機艙內走動 05:102022/11/04 國際 台鐵連2事故！新營=台南電線掉落雙向中斷 啟動「公路接駁」 14:262022/10/29 社會 台9線瑞穗路段自撞車禍 駕駛身亡 04:102022/11/01 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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