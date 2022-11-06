北宜公路坪林區段42.2公里處今天晚間11時10分發生土石坍方，目前雙向無法通車，新北市警方目前在38公里處實施交通管制，並通報交通部公路總局第一區養護工程處景美工務段處置。（編輯：施施）1111105

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