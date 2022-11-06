義大利媒體報導，南部地區今天有一架直升機墜毀，機上7人全數罹難，其中包括一個前來義大利旅遊的斯洛維尼亞家庭。
法新社報導，雷達螢幕顯示這架直升機在普利亞大區（Puglia）阿普里切納（Apricena）一帶消失蹤影，義大利空軍和消防隊出動搜尋。
「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，普利亞大區官員稍後證實，已尋獲直升機殘骸，機上7人全數喪生。
報導提到，這7名死者包括來自斯洛維尼亞的一家4口人，其中有一名13歲少女。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111106
義大利媒體報導，南部地區今天有一架直升機墜毀，機上7人全數罹難，其中包括一個前來義大利旅遊的斯洛維尼亞家庭。
法新社報導，雷達螢幕顯示這架直升機在普利亞大區（Puglia）阿普里切納（Apricena）一帶消失蹤影，義大利空軍和消防隊出動搜尋。
「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，普利亞大區官員稍後證實，已尋獲直升機殘骸，機上7人全數喪生。
報導提到，這7名死者包括來自斯洛維尼亞的一家4口人，其中有一名13歲少女。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111106
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。