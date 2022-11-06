義大利媒體報導，南部地區今天有一架直升機墜毀，機上7人全數罹難，其中包括一個前來義大利旅遊的斯洛維尼亞家庭。

法新社報導，雷達螢幕顯示這架直升機在普利亞大區（Puglia）阿普里切納（Apricena）一帶消失蹤影，義大利空軍和消防隊出動搜尋。

「義大利晚郵報」（Corriere Della Sera）報導，普利亞大區官員稍後證實，已尋獲直升機殘骸，機上7人全數喪生。

報導提到，這7名死者包括來自斯洛維尼亞的一家4口人，其中有一名13歲少女。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1111106