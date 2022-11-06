九合一選舉進衝刺期，不少候選人選情介於當選與落選間，國民黨台北市議員鍾小平近日搶先以前高雄市長韓國瑜影片告急。但鍾9月中曾公開表示，在該選區（中正萬華）告急是破壞團結，如今自己先告急，後續是否造成同室操戈引關注。

為力拚連任，鍾小平11月起在個人臉書放上韓國瑜為其錄製的37秒短片，由韓為鍾選情告急、催票，影片近日也以蓋台形式，在台北市有線電視頻道頻繁發送。

影片中韓國瑜首先表示，「各位中正萬華區所有的好朋友大家好，我是韓國瑜，非常感謝大家過去對國瑜的愛護」，之後即直切主題，表示「這次市議員選舉登記第3號的鍾小平，『選情非常的危急』」。

韓國瑜在為鍾小平至至的影片最後也為鍾懇託表示，「上一次鍾小平高票當選，這次『民調大幅落後』，拜託中正萬華區所有的鄉親、所有的好朋友，集中選票，搶救登記第3號鍾小平，鍾小平感謝大家、韓國瑜感謝大家」。

但9月17日鍾小平在國民黨台北市長候選人蔣萬安中正區後援會成立大會致詞時，就曾公開表示，「黃呂錦茹（國民黨台北市黨部主委）在這邊，她有做民調，主委，4個議員都在穩定名單，『有任何一個議員告急的話，就是破壞團結』」。

當天鍾小平致詞最後還呼籲中正萬華區的選民，「喜歡誰就投給誰，服務好就投給誰，4個都會當選」。鍾的一番談話，當時還讓不少人肯定大器。但言猶在耳，如今鍾卻帶頭告急，理由則指向國民黨該選區市議員選情出現變化，民調落後。

不過據了解，國民黨內最新台北市議員選舉民調顯示，目前僅第一選區（士林北投）、第四選區（中山大同）與第六選區（大安文山）3個選區，有市議員新人候選人選情相對告急，其餘各區的市議員候選人選情都仍屬審慎樂觀。