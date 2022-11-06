台灣羽球一哥周天成今天凌晨在德國海洛羽球公開賽男單4強賽，僅花33分鐘，以21比17、21比11輕取法國選手波波夫，闖進決賽，接下來將力拚個人本季第2冠以及賽史第4冠。

在德國舉行的海洛羽球公開賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級300系列，稍早台灣男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、李哲輝與楊博軒分頭取得決賽門票，台灣確定在男雙項目包辦冠、亞軍。

世界排名第4的周天成2012至2014年曾在海洛公開賽締造3連霸，這次榮膺大會第3種子，凌晨在男單4強賽登場，對手為排名第24的法國選手波波夫（Toma Junior Popov），雙方首度在巡迴賽碰頭，且兩人在前一站法國賽同樣在首輪遭到淘汰，本週雙雙躋身4強行列。

周天成開賽就以2比0領先，對手隨後連得6分反超，周天成儘管一度扳平，但波波夫靠著不同攻勢節奏搶分，帶著11比7進入技術暫停。

周天成穩住陣腳，趁著對手失誤，拉出一波8比0攻勢、再度要回領先，以21比17拿下首局。

在習慣對手進攻節奏後，周天成次局打得更加順手，開局就取得8比0領先，並穩紮穩打，以21比11勝出。

周天成不包含這次在內，本季曾3度叩關決賽，曾在台北公開賽封王，印尼大師賽、日本公開賽都以亞軍作收。這次他將尋求本季第2冠，決賽對手將是印尼好手金廷（Anthony Sinisuka Ginting）、印度名將斯里坎特（Kidambi Srikanth）之間的勝方。（編輯：施施）1111106