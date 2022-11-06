(8:48 – 1:14:15為後台直擊，可看見本次入圍者們穿搭)

金音創作獎（簡稱金音獎）雖說不似傳統三金擁有紅毯環節、整體關注度也不如三金高，但也正因如此在獎項、入圍人選方面變得更加多元、自由，吸引各式各樣的音樂人齊聚一堂，而這樣的風氣自然也呈現到各個音樂人的時尚態度之上，整體的時尚氛圍都也為活潑、自由。

金曲資優生 金音依舊火辣

Karencici以Blumarine淡紫色西裝套裝亮相，並拿下拿下最佳節奏藍調專輯、最佳節奏藍調歌曲兩獎。（粘耿豪攝）

黑色一直以來都被視為最時尚、有個性的顏色，在這個充滿個性的典禮上也有多位藝人選穿黑色系服裝亮相，其中上次在金曲獎以黑色縷空禮服登場的Haezee黃瑋昕，此次中門大開以LaQuan Smith的短裙勁裝亮相，其中短裙部分在腰部運用挖洞設計，火辣程度爆表。同樣於上次金曲獎上，以性感洋裝走紅毯的Karencici，此次則以Blumarine淡紫色西裝套裝亮相，不過不吝於展示好身材的她，選擇的西裝自然在剪裁上也有所巧思，此次選穿的西裝上身的綁帶、側腰縷空設計，更加凸顯其纖細的腰線，不過硬挺的西裝線條，也中和性感的元素，相互堆疊成剛柔並濟的俐落風格。

反派、潮流、復古

熊仔標下《絕命律師》中的角色「炸雞叔」Gus Fring 戲服，作為本次金音獎的服裝。（摘自熊仔IG）

李權哲以復古印花襯衫出席金音獎第13屆頒獎典禮。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

J.Sheon以Ferragamo暗藍色短夾克搭配黑色西裝褲。（羅永銘攝）

本次拿下最佳嘻哈專輯、歌曲的熊仔，則是以今年播畢的熱門影集《絕命律師》中的角色「炸雞叔」Gus Fring 於第五季第一集《Magic Man》所穿著的套裝為基礎，並配上 黃色Gentle Monster 的眼鏡、眼鏡鏈、Acne Studio 的皮手套，呈現出時尚反派的造型;經常與潮流劃上等號的J.Sheon，則是以以Ferragamo暗藍色短夾克搭配黑色西裝褲，搭配多層次的項鍊點綴，帥氣又有型;常被人擁有老派靈魂的李權哲，以具有60年代復古印花的絲質襯衫，營造出有些迷幻的服裝風格。

時尚與歌曲風格做掛鉤

旺福拿下本屆金音最佳樂團獎。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

LÜCY拿下本屆金音獎最佳新人。（文化部影視及流行音樂產業局提供）

樂團宇宙人、旺福服裝則與其音樂風格高度呼應，音樂風格歡快、歌曲經常帶有放克曲風的宇宙人，本次的穿搭上是以最基本的顏色打底，搭配顏色繽紛的襯衫、毛衣作為亮點，營造看似簡單卻能量豐富的穿搭;樂團旺福在服裝顏色上則十分繽紛多彩，也大膽運用童趣滿版印花、撞色搭配，營造如其歌曲風格一般的復古玩味。拿下金音第13屆最佳新人的LÜCY，則延續其具有波西米亞風的服裝風格出席，他身穿印有滿版民族風印花的洋裝，腰間簡單搭配皮帶凸顯腰身，群上的黑色線條以及開衩設計則使整體多了更加俐落的氣息，有趣的是在妝容部分特別運用點點珍珠點綴，或許是在提醒大家，她的名字上面記得幫她點上兩點。

力挺台灣設計師品牌

阿爆以周裕穎 Just in XX與排灣族工藝保存者 Ljavaus陳利友妹一起合作的服裝，擔任本屆金音獎主持人。（羅永銘攝）

本次也有不少人選穿台灣設計師品牌服飾亮相，例如阿爆穿上甫於臺北時裝週上登場的設計師周裕穎的作品，該套裝是周裕穎設計師與排灣族排灣族工藝保存者 Ljavaus陳利友妹合作的服裝，服裝印有如百步蛇、珠飾等排灣族傳統圖騰，整體廓形十分高調顯眼，選作典禮使用十分合適。歌手黃玠瑋也選穿此次在臺北時裝週登場的作品，她身穿新銳設計師林玥妤以發生超級月亮當日的天景為靈感創作的作品亮相，另外，樂團The Tic Tac、Chick en Chicks則是分別穿著INF 2022秋冬系列、2021秋冬系列亮相。

活潑自由 棒球裝上身暢玩金音

YELLOW黃宣活潑扮投手，為完整人設要求還自帶補手。（羅永銘攝）

回到正式舞台上時，則換上白色背心搭配銀色緊身褲與ØZI同台飆歌。（粘耿豪攝）

延續去年獎項頒錯人的話題，此次金音獎上YELLOW黃宣與ØZI合體組成一日限定組合，並於典禮上玩起「人設扮演」，黃宣在頒獎典禮開始前接受訪問時，黃宣穿著投手服現身，且為完整呈現投手的設定，還特地找來朋友打扮成捕手與他共同亮相於背板前，但在舞台上他則回歸「黃宣」的身份，以白色背心、銀色緊身褲與ØZI一同飆歌。相較於黃宣的「脫稿演出」，ØZI則是以以黑色皮革外套搭配抽鬚牛仔褲登場，對於時尚細節也十分講究的他，指甲也特別選用黑色指甲油搭配，有趣的是臉上略帶煙燻妝的妝扮，他透露「這是跟我下一張專輯有關的新人設。」延續四月他所舉辦的藝術展概念所延伸的造型。