以日版《流星花園》F4「美作」打響名號的男星阿部力（中文藝名李振冬），在2017年被爆偷吃有夫之婦女星，還害對方老公輕生而遭封殺。長達5年沒戲約的他，最近在微博透露近況，表示已轉戰餐飲界並在千葉縣開了餃子店。

在大陸黑龍江出生，目前已歸化日本籍的阿部力，過去因流利的中、日語通殺日本和華人演藝圈，但星途看好且有婚姻的他，卻因偷吃女星上原多香子，害對方老公輕生的醜聞被全面封殺。他之後一度有來台發展或到沖繩賣台灣鳳梨酥的念頭，但最後改變想法，回到老家與父母合開「阿部家餃子」店。

阿部力與父母在千葉縣合開「阿部家餃子」店。（圖／翻攝自微博）

其實，阿部力2020年以《今際之國的闖關者》製片身分回歸娛樂圈時，就曾透露因為日本人愛吃煎餃，而有了與父母合開水餃店的想法，希望未來能開一家有道地口感的餃子店。此外，阿部力雖然仍無法回歸螢幕前，但依然與圈內友人保持聯絡，男星阿部貞夫日前還開了20多公里去餃子店捧場，展現兩人的好交情。

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