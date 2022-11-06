4年一度的世界盃足球賽將於11月20日開打，無論賽程、奪冠隊伍預測等，每每都能造成話題，而今年主辦國卡達本身也是輿論的主角之一。2014年媒體爆料卡達是透過賄賂國際足總才爭取到世界盃主辦權，引起各界譁然。Discovery頻道全新特輯《出賣世界盃》，透過英國2位記者長期秘密調查，冒著生命危險喬裝臥底，揭露卡達為了爭取世界盃主辦權行賄，證實國際足總收賄惡行。

世界盃讓全球的球迷陷入瘋狂。（Discovery提供）

任職英國《星期日泰晤士報》內幕報導的海蒂與強納生，在報社內專門負責長期調查案件，2014年收到可靠消息來源的爆料，表示握有能證明卡達申辦世界盃黑幕的大量文件，希望他們展開調查。2人在得知國際足總腐敗內幕，以及足總主席布拉特靠關係當選的政治手腕後，決定揭發真相。調查歷經3年半，由於資訊太敏感，消息來源對調查工作提出嚴格要求，包括2人只能在遠離倫敦，一個他們稱為「地堡」的隱密辦公室調查、不能告訴親朋好友身在何處、所有資料都不能帶走，且一舉一動都受到電眼監控。

記者只能在秘密基地調查，且受到電眼監控。（Discovery提供）

2人甚至喬裝成一些美國公司的代表，以「想為美國爭取主辦權」為由，到世界各地拜會國際足總執委會成員，了解爭取主辦權的方式，偷拍影片中執委會直接透露申辦者的出價價碼、付款方式、收款人等，大家對賄賂文化心照不宣的行徑令人瞠目結舌。節目也訪問這些行賄過程的目擊者，包括2022卡達世足賽的媒體專員阿瑪基德，她跟著卡達申辦團隊與國際足總執委見面，親眼目睹雙方討論需花多少錢才能得到投票。阿瑪基德每次目睹賄賂就會記錄下來，她決定匿名指控後還收到威脅孩子安全的恐嚇。

記者臥底與國際足總執委會成員見面，拍下貪污內幕。（Discovery提供）

2010年國際足球總會公布2022世界盃主辦國是卡達時，誰也沒料到一個沒有足球基礎設施的海灣小國會取得主辦權，不僅如此，卡達夏季高溫、國家封閉保守的文化及媒體審查制度等，讓各界紛紛質疑卡達是否適合舉辦世界盃，以及國際足總的票選公正性。國際足總執行委員會，是由10多位足球界最有權力的領袖組成，世界盃主辦權完全由執委會以無記名投票方式決定，因此申辦國只要討好這批人，就有機會得到主辦權。

國際足總主席布拉特挨轟是政治高手，縱容國際足總貪腐。（Discovery提供）

根據《星期日泰晤士報》的調查，卡達的申辦以雙線進行，官方申辦團隊在檯面上運作，檯面下則至各國拜會執委員會官員，並瘋狂撒錢買通、招待他們。調查也搜集到卡達與俄國的換票情報，大型國際交易成為用來換取主辦權選票的籌碼。《世界盃足球特輯:出賣世界盃》11月16日和23日晚間10點在Discovery頻道播出。