台北市長大選唯一一場辯論昨（5）日結束後，《TVBS》民調中心隨即公布台北市長民調，結果顯示，國民黨候選人蔣萬安以35%的支持度居冠，領先民進黨陳時中的26%與無黨籍黃珊珊的20%，同時也有35%的民眾認為蔣在辯論會的表現最好。

相較於《TVBS》民調中心1日公布的民調，蔣萬安在昨日之民調支持度下滑了2個百分點（37%下滑至35%），陳時中與黃珊珊則各自下滑1個百分點（陳：27%下滑至26%；黃：21%下滑至20%），未有明顯變化。

另外，該份民調指出，有39%（約81萬）的台北市民收看此次電視辯論會，其中35%收看辯論的市民認為蔣萬安表現最好，覺得陳時中、黃珊珊表現較佳的則分別有28%、19%；同時，有84%台北市民表示此次台北市長大選會去投票（63%一定會，21%可能會），4%表示不一定，11%則表示不會去；該民調也預測，本次大選投票率為63%、投票人數132萬人。

該份台北市長選舉民調，訪問時間為11月5日下午4點至晚上7點30分，調查方法採用電話後四碼隨機抽樣、人員電話訪問，針對20歲以上台北市民取得1185位有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內。