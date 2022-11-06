「新好男孩」成員尼克卡特（Nick Carter）的胞弟、知名歌手亞倫卡特（Aaron Carter），昔還因有著天使男孩臉蛋被封為「世紀末最後美少年」，昨（5）日被發現陳屍加州蘭開斯特家中浴缸，享年34歲被封警方並未發現他殺證據，真正死因等待釐清。

據外媒報導，警方於5日上午11時接獲報案電話，相關消息認識指出亞倫在家中浴缸溺斃死亡，員警抵達現場後並未發現他殺證據，目前警方釐清調查真正死因。

亞倫卡特的親哥哥是全球知名歌手尼克卡特，亞倫自己也在90年代末期出道成為流行歌手，至今出版過4張唱片，當時他年僅9歲就出了第一張專輯，銷售量就突破百萬張，也時常跟著新好男孩到各地巡迴演出。

令人遺憾的是，近年來亞倫卡特數度持毒、酒駕被捕，並聲稱自己罹患思覺失調、焦慮症等精神疾病，早年更自爆幼時遭姊姊強暴，還被親哥尼克卡特（Nick Carter）長期欺壓，一連串脫序的行為也讓他成為勒戒中心的常客。

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