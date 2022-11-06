台北市長候選人電視辯論會昨（5）日剛結束，接下來12日會有高雄市長候選人的辯論會，但日前規則出爐，除了沒有交叉詰問外，還被發現提問人名單中有1/4的人，跟高雄市長陳其邁有密切關係，讓國民黨台北市前議員羅智強怒轟，「連辯論都要動手腳，陳其邁怕柯志恩怕到什麼爛招都用！」

羅智強昨日在臉書表示，看到高雄民心起飛、柯志恩聲勢大好，民進黨就開始潑髒水、玩陰招，即將登場的公辦辯論，說是辯論卻沒有交叉詰問環節，首先就能避免口拙的陳其邁被柯志恩問倒，隨後再對提問人名單下功夫，遭爆28位提問人有1/4為與陳其邁有密切關係的人。

「高雄市選委會現任主委是陳其邁市府秘書長郭添貴，裁判球員都是邁的人，柯志恩要怎麼跟陳其邁鬥？」羅智強指出，面對外界質疑聲浪，陳其邁發言人高閔琳都懶得否認，稱若有1/4是陳其邁的人，就代表還有3/4不是，因此對大家都公平，但他質疑「這份名單裡有1/4柯志恩的人嗎？」

羅智強砲轟，若要辯論，就應該要有交叉詰問，若要公平，陳其邁就應該自己宣布拒絕瓜田李下，並邀請柯志恩參加公正第三方主辦的辯論會，「不敢辯論又玩陰招，根本民主之恥！」